Politie pakt zoon vermoorde vrouw op

De politie heeft een 40-jarige man uit Eindhoven opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn moeder. De 71-jarige vrouw uit Maarheeze werd dood aangetroffen in de woning van haar zoon aan het Methusalemplein in Eindhoven. Ze was door een misdrijf om het leven gebracht.

De man meldde zich zaterdag op het politiebureau in Eindhoven kort nadat het lichaam was gevonden. Hij zit vast, maakte de politie maandag bekend. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld in de woning.