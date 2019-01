Politie pakt woningovervaller Landsmeer

Aan het Zuideinde in Landsmeer (Noord-Holland) is zondagochtend rond 06.00 uur een woning overvallen. De bewoners werden wakker en ontdekten de indringer, die er lopend vandoor ging.

Met een politiehelikopter is de man, die onderweg in een sloot sprong, gezocht en uiteindelijk gevonden. Hij had zich achter een geluidswal van de snelweg A10 in de bosschages verstopt. De 24-jarige Amsterdammer is meegenomen naar het politiebureau. Eerder leek sprake van een tweede verdachte, maar er bleek maar één dader.

De bewoners zijn ongedeerd.