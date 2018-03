De politie heeft een 33-jarige vrouw uit Eindhoven opgepakt voor het dumpen van haar hondje in een ondergrondse vuilcontainer. Het dier werd vrijdag op het nippertje gered, nadat hij al met een lading afval in een vuilniswagen terecht was gekomen. Doordat de chauffeur geblaf had gehoord, werd het dier ontdekt. Hij was in een linnen tas gestopt en weggegooid.

Volgens de politie verblijft het hondje intussen op een veilige plaats en wordt hij goed verzorgd. De vrouw zit vast en wordt verhoord.