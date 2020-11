Politie pakt verkoper illegaal vuurwerk op in Arnhemse Geitenkamp

In de onrustige wijk Geitenkamp in Arnhem heeft de politie woensdag een 31-jarige man aangehouden voor het bezit en verkoop van illegaal vuurwerk. De politie kwam de man op het spoor tijdens een al langer lopend onderzoek.

Agenten hielden hem in de gaten bij een verkoop van illegaal vuurwerk. Toen hij dat door had, sloeg de man op de vlucht, maar hij werd na een korte achtervolging ingerekend. De verdachte had 6 kilo zwaar vuurwerk op zak. Ook in zijn huis is 7 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat onder andere om Italiaanse bommen, verschillende soorten cobra’s, nitraatbommen, screams, sinks en mortierbommen.

In de Arnhemse wijk is het ’s avonds en ’s nachts al een week onrustig door het gooien van zwaar illegaal vuurwerk, brandstichtingen en vernielingen. Een twintigtal mensen is de afgelopen dagen opgepakt.

Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde donderdag harde maatregelen aan tegen de overlastgevers. Hij wil onder meer dat mensen uit hun huis worden gezet als daar zwaar vuurwerk wordt gevonden.