Politie pakt verdachten woningoverval Beetsterzwaag snel op

De politie heeft een kleine veertig minuten na een woningoverval in het Friese Beetsterzwaag twee verdachten kunnen oppakken in het nabijgelegen Drachten.

De verdachten zijn een 50-jarige man uit Drachten en een 35-jarige vrouw uit Beetsterzwaag. Zij zitten vast en zullen worden verhoord, meldt de politie.

Zij worden ervan verdacht dinsdagochtend omstreeks 07.30 uur een man van 68 en een vrouw van 67 jaar te hebben overvallen in hun woning aan de Healwei in Beetsterzwaag. De daders dreigden met geweld en gingen er met een volgens de politie groot geldbedrag vandoor. De bewoners raakten lichtgewond. Omdat ze de verdachten kenden en hun namen doorgaven aan de politie, konden de twee al snel worden ingerekend. Ze werden om 08.10 uur aangehouden in een woning in Drachten.