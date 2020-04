Politie pakt verdachten op na melding gewapende mannen in bos

De politie heeft vrijdagavond bij Luttelgeest vier verdachten opgepakt na een melding dat in een bosperceel meerdere personen met vuurwapens zouden rondlopen.

Na de melding stuurde de politie meerdere wagens naar het bosperceel in de Noordoostpolder en werd het gebied uitgekamd. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Een arrestatieteam heeft daarop vier verdachten in een auto gecontroleerd en aangehouden. In de auto zijn wapens of op wapens lijkende voorwerpen gevonden en in beslag genomen. De echtheid wordt nog onderzocht. Ook de auto is in beslag genomen. Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen of er sprake is van een misdrijf of een uit de hand gelopen grap.