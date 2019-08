Politie pakt verdachten brandstichting Tilburg

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij verschillende branden in Tilburg in de nacht van woensdag op donderdag. De branden waren bijna allemaal in het stadsdeel Oud-Noord.

De hulpdiensten kregen om middernacht de eerste melding binnen van een autobrand aan de Goirkestraat, waarbij ook een schutting in brand vloog. Anderhalf uur later stond een paar straten verderop een scooter in brand, gevolgd door een brandende caravan, een schuurdak, een busje en twee containers. De brandweer heeft alle branden snel kunnen blussen. Uit onderzoek werd duidelijk dat de branden waren aangestoken.

Dankzij getuigen kwam de politie op het spoor van verdachten. Een werd aangehouden aan de Poststraat, de ander aan de Spoordijk. Beiden zitten vast.