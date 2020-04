Politie pakt verdachte van doodslag man in Oss op

De politie in Oss heeft een persoon aangehouden op verdenking van doodslag op een 18-jarige man uit Nistelrode zondagochtend. Het slachtoffer was zondagochtend rond 7.45 uur zwaargewond naast zijn fiets aangetroffen op de kruising van de Julianasingel en de Dr. Saak van Zwanenbergsingel in Oss. Hulpdiensten konden niet voorkomen dat de man overleed.

De toedracht van het overlijden was volgens de politie onduidelijk en daarom is uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats van het incident. Al snel kwamen de agenten een verdachte op het spoor die zij verdenken van het plegen van een geweldsmisdrijf. Die verdachte is inmiddels aangehouden.

Uit verdere verhoren van de verdachte en die van mogelijke getuigen moet meer duidelijkheid komen over de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het overlijden van het slachtoffer. De politie roept mogelijke getuigen op zich te melden.