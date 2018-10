Politie pakt verdachte schietpartij Zuidoost

Een 20-jarige man uit Amsterdam-Zuidoost zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident dat woensdag het leven kostte aan een negentienjarige Amsterdammer. De verdachte is donderdagmiddag aangehouden en mag op dit moment alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het incident had woensdag plaats op de Dolingadreef rond 15.25 uur. Agenten troffen op straat het zwaargewonde slachtoffer aan. Hij stierf even later aan zijn verwondingen.

Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Diverse media meldden dat het slachtoffer een rapper is, die deel uitmaakte van de groep Sevengang.