Politie pakt twee verdachten schietpartij Spa op

De Nederlandse politie heeft twee mannen opgepakt die werden gezocht na de schietpartij in Spa, waarbij dit weekend een politieagent om het leven kwam.

Dat bevestigt het parket van Verviers. Eerder op de dag hadden twee getuigen van de schietpartij zich al bij de politie gemeld.

De politie had zondagmorgen vroeg de Nederlander Ivo T. aangehouden. Hij maakte deel uit van een groepje Nederlanders dat eerder de toegang zou zijn geweigerd tot een café. Het is onduidelijk of deze Ivo T. ook de schutter is.