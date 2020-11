Politie pakt twee mannen op voor vernielen van coronatestlocatie

De politie heeft maandag twee mannen opgepakt die worden verdacht van vernieling van een coronapost in het Brabantse Beek en Donk. Die was in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield door zwaar vuurwerk.

De verdachten zijn een 25-jarige inwoner van Beek en Donk en een 21-jarige man uit Gemert. Zij zitten vast op verdenking van openlijke geweldpleging, meldt de politie.

De vernielingen zijn gepleegd bij een medisch centrum aan de Burgemeester van der Weidenlaan in Beek en Donk, waar speciaal voor het testen van personen een testunit was geplaatst. De unit en de inventaris waren door zeer zwaar vuurwerk dusdanig beschadigd dat een compleet nieuwe unit moest worden geplaatst.

De politie heeft het hele weekend onderzoek gedaan naar de vernielingen en jacht gemaakt op de daders. De politie wil in het belang van het onderzoek nog niet zeggen op welke manier het tweetal in beeld kwam.