Politie pakt plunderaar offerblok Roermondse kapel op

De politie heeft zondag een man opgepakt die geld uit een offerblok had gestolen van de Kapel in ’t Zand in Roermond. Agenten hielden samen met medewerkers van de kapel de verdachte aan toen deze met buit de Kapel wilde verlaten.

Volgens de politie sloegen dieven de afgelopen maanden bij herhaling toe in de Kapel om er met geld uit het offerblok vandoor te gaan. „Vandaag wisten wij in samenwerking met medewerkers van de Kapel een verdachte op heterdaad aan te houden”, aldus de politie zondag op Facebook. „Toen de verdachte zijn slag had geslagen en met de buit de Kapel wilde verlaten werd hij door de collega’s in de kraag gevat en ingesloten in het politiebureau voor verder onderzoek.”

Kapel in ’t Zand is een bedevaartsoord waar Maria vereerd wordt door mensen uit de regio en het Belgische en Duitse grensgebied. Aan het bronwater uit de kapel wordt een wonderdadige genezende werking toegekend.

Aan de wanden hangen zo’n 7000 zogenoemde votieftegels van mensen die een gunst van Maria afsmeekten, zoals een goede gezondheid, herstel van een ziekte of slagen voor een diploma. Mensen steken er kaarsen op en bidden om verlichting te vinden voor hun zorgen. Bezoekers laten in ruil voor de kaarsjes geld achter in het offerblok, en dat was de dieven niet ontgaan.

De Kapel is ook bekend vanwege de jaarlijkse Sinti-bedevaarten, waarbij leden van deze Roma-stam uit heel Europa naar Roermond komen om Maria te eren.