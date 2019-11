Politie pakt Pegida-voorman in Apeldoorn op

De politie heeft bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn Pegida-voorman Edwin Wagensveld aangehouden. Ook enkele aanhangers van Pegida zijn opgepakt en in een politiebusje afgevoerd.

Pegida is voorstander van Zwarte Piet. Wagensveld was verkleed als Zwarte Piet. De club was met tien man aanwezig.

De politie greep in toen de demonstranten niet naar het hun toegewezen vak wilden gaan, zegt een politiewoordvoerster. De aanhoudingen gebeurden "in alle rust", benadrukt ze. Ze wil niet bevestigen dat het om Pegida-aanhangers gaat.