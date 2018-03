Politie pakt overlastplegers op in Brabant

In een wekenlang voorbereide politieactie zijn donderdag drie mannen opgepakt, in Oss en in Ravenstein. Ze worden verdacht van handel in harddrugs en zouden in hun woonomgeving al langer voor veel overlast zorgen. Mensen zouden het echter moeilijk vinden om daarmee naar de politie te stappen, uit angst voor eventuele gevolgen.

Om een eind aan de situatie te maken werd de afgelopen weken de actie Witte Donderdag op touw gezet, in nauwe samenwerking met de gemeente Oss en de nabijgelegen gemeente Bernheze. In de loop van de dag zijn drie verdachten aangehouden: twee mannen van 37 en 28 uit Oss, en een 34-jarige man uit Ravenstein.

De coördinator van de politieactie zegt dat nu wel blijkt dat „dit soort criminaliteit hard wordt aangepakt”. „Wij hebben het idee dat het hier gaat om mensen die denken dat ze in hun wijk de dienst uitmaken en zichzelf onaantastbaar achten.” De burgemeesters van de twee gemeenten, Wobine Buijs en Marieke Moorman, laten ook weten niet terug te deinzen voor het aanpakken van deze criminaliteit.