De politie heeft in Nijmegen een 38-jarige Belg opgepakt die op 19 december met vier andere mannen uit de gevangenis in het Belgische Turnhout was ontsnapt.

De man had zich verstopt op de vliering van een woning. Een arrestatieteam haalde hem van de zolder, na een tip van de Belgische politie. Hij moet nog ruim vier jaar van zijn straf van 4,5 jaar uitzitten.

Drie gedetineerden konden al snel na de ontsnapping worden opgepakt. Een 26-jarige man is nog voortvluchtig.