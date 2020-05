Politie pakt onderzoek naar vermiste Belg Leemans op

De politie heeft het onderzoek naar de vermiste Jelle Leemans opgepakt. De Belg is spoorloos sinds 21 november 2013 na een afspraak in Roosendaal over een drugsdeal.

Een rechercheteam van de politie, specialisten van de Landelijke Eenheid en het NFI hebben woensdag in het bosgebied bij Rucphen onderzoek gedaan, meldt de politie donderdag.

De politie zei vorig jaar te vrezen dat Leemans in ons land slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet meer leeft. Mogelijk is zijn lichaam op Nederlandse bodem verborgen, aldus de politie.

Twee Nederlandse mannen werden verdacht van betrokkenheid, maar zij werden in 2014 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.