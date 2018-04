Politie pakt onderzoek dode Landgraaf weer op

De politie heeft het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 39-jarige man uit Landgraaf (Limburg) opnieuw opgestart. Vanwege een tekort aan capaciteit bij de recherche was het onderzoek vorig najaar stilgelegd. De daders zijn nog niet opgepakt en het motief voor de dodelijke steekpartij is nog onduidelijk.

De man werd eind mei doodgestoken in zijn huis aan de Koempel. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn vriendin. Na een eerste onderzoek meldde de politie destijds dat vermoedelijk twee daders de woning waren binnengekomen. Wie dat waren is nog onbekend.

In Limburg speelden vorig jaar relatief veel zware misdrijven. De recherche had te weinig capaciteit om in alle gevallen een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoek te laten doen.