Politie pakt met dank aan Encrochat fruit- en drugshandelaars op

De politie heeft maandag en dinsdag drie mannen en een vrouw aangehouden die verdacht worden van drugssmokkel, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Een van de verdachten is de eigenaar van een Rotterdams fruitbedrijf aan de Groothandelsmarkt in de Spaanse Polder.

De verdachten konden mede dankzij de gekraakte chatdienst Encrochat worden opgepakt. De drie mannen van 57, 50 en 41 jaar en een vrouw van 29 jaar zouden honderden kilo’s drugs via containers hebben ingevoerd. Ook zouden ze via het fruitbedrijf crimineel geld hebben witgewassen. Bij doorzoekingen zijn 15.000 euro aan contant geld en vier dure horloges in beslag genomen.

De autoriteiten waren de fruithandelaar al op het spoor vanwege verdachte geldtransacties. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door de ontsleutelde Encrochat-berichten. De onderzoeksrechter besloot donderdag het viertal veertien dagen langer vast te houden.

De politie meldt dat het bedrijventerrein de Spaanse Polder sinds 2014 extra aandacht heeft van de autoriteiten, onder het project Holsteiner. „De overheden zijn extra alert op malafide bedrijven in dit gebied en pakken deze bij misstanden zowel strafrechtelijk, fiscaal als bestuursrechtelijk aan”, aldus de politie. „Project Holsteiner heeft in het verleden grote focus gehad op autoverhuurbedrijven, maar ook andere malafide bedrijven, zoals dit bewuste fruitbedrijf, krijgen bijzondere aandacht van het project.”