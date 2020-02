Politie pakt in Alkmaar en Hoorn mannen met wapens op

De politie heeft zaterdagmiddag in zowel Alkmaar als Hoorn mannen aangehouden die met wapens op straat liepen en daarmee hadden geschoten. In de drukke Vondelstraat in Alkmaar hield de politie met getrokken pistolen twee 20-jarige mannen aan, die kort daarvoor met een luchtdrukwapen in het Oosterhoutpark hadden geschoten.

Volgens de politie waren de jongemannen zich van geen kwaad bewust. Een luchtdrukwapen is nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden.

Bijna gelijktijdig waren zaterdag twee jongens in het Bertus Aafjeshof in Hoorn met een balletjespistolen aan het schieten. Geschrokken getuigen belden de politie. De jongens zijn aangehouden en de wapens in beslag genomen.