Politie pakt Eindhovense broers en kompaan op voor drugshandel

De politie heeft twee broers uit Eindhoven (27) en een jongen van 20 in hun woonplaats opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Het trio is donderdag al opgepakt. Zaterdag liet de politie weten dat tijdens een actie tegen de drie ook drugs, meerdere auto’s, tienduizenden euro’s en meerdere gouden sieraden in beslag zijn genomen.

De politie deed een aantal maanden onderzoek in de zaak. Het onderzoek richtte zich op de twee broers, in de loop van de tijd kwam ook de derde verdachte in beeld. Tijdens de actie donderdagavond werd hij in de gaten gehouden en zagen rechercheurs meerdere keren dat hij aan het handelen was, aldus de politie. Agenten volgden hem naar zijn huis en hebben hem daar aangehouden. Hij zat net geld te tellen; tienduizenden euro’s volgens de politie.

De broers zaten in hun auto tijdens hun arrestatie. De politie vond in die wagen in verborgen ruimtes onversneden cocaïne en hasj. De politie onderzocht het bedrijf van de broers en de huizen van de verdachten, maar ook plaatsen waar kluizen van de verdachten stonden. Daarin lagen ook tienduizenden euro’s aan contact geld en ergens anders is ook munitie bestemd voor automatische vuurwapens gevonden.