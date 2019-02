Politie pakt dieven op door snelwegcamera’s

De Landelijke Eenheid van de politie pakt steeds vaker rondtrekkende dieven op met behulp van snelwegcamera’s. Dat zegt hoofdofficier Harry Dahles in het AD. „We pikken de boeven eruit die op meerdere plekken voor overlast zorgen.”

De eenheid die zich bezighoudt met deze taak focust zich elke week op één kenteken. Die groep mogelijke dieven wordt dan beter bekeken en staande gehouden als er genoeg verdenkingen zijn. „Het is acht van de tien keer raak”, zegt Dahles in de krant. „Dan blijkt dat we zakenrollers of een winkeldief te pakken hebben.”

Het is de bedoeling dat de methode door alle eenheden gebruikt gaat worden, zodat er meerdere „kentekens van de week” zijn.

Dahles zegt dat hij deze eenheid is begonnen, omdat de aandacht meestal uitgaat naar gewelddadige misdaad. „Terwijl dit ook voor overlast zorgt.”