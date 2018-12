Politie pakt crimineel geld op afpakjesavond

Hagenaars die nog geld terug moesten betalen omdat dat bijvoorbeeld crimineel verkregen geld was, hebben maandag bezoek gekregen van de politie. Die noemt dat zelf ‘afpakjesavond’.

Onder meer 25 adressen zijn bezocht maar ook het havengebied en andere industriegebieden zijn bezocht, evenals winkelgebieden en de omgeving van treinstations. Ook is op enkele ‘strategische’ plekken langsrijdend verkeer in de gaten gehouden, maakte de politie woensdag bekend.

Voor de controles waren kentekens verzameld van mensen die nog een boete moesten betalen. Bij huizen waar niemand opendeed, bood een sleutelexpert uitkomst.

Aan de controle werkten bijna zestig politiemensen mee. Er zijn tien auto’s in beslag genomen, drie elektrische fietsen, twee scooters en een complete inboedel. Er is 4500 euro geïnd aan terug te betalen geld. Dertien verkeersboetes zijn uitgedeeld en een dronken automobilist is van de weg gehaald. Ook is informatie verzameld over criminele activiteiten die kunnen helpen bij (lopend) onderzoek.