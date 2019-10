Politie pakt bestuurder aanrijding Deventer

De politie heeft een 37-jarige man uit Deventer aangehouden voor het aanrijden van vijf voetgangers in zijn woonplaats. Ze houdt er rekening mee dat deze man de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Over zijn motief kan de politie „in het belang van het onderzoek” nog niets zeggen.

De verdachte reed zondagmorgen rond 05.30 uur in op de voetgangers in het uitgaanscentrum van Deventer. Vijf mensen raakten gewond, van wie er vier naar het ziekenhuis werden gebracht. De vijfde werd ter plekke behandeld. Alle gewonden waren aanspreekbaar, meldde de politie. Door de actie raakten ook terrasmeubilair en terrasschotten beschadigd.

Dankzij getuigen wist de politie al snel om welke auto het ging, een Audi Q7, en van wie die was. Ze riep de bestuurder op zich te melden, wat de man ook heeft gedaan. Dat deed hij, niet in Deventer, maar elders in het land.

Aan het incident ging een ruzie vooraf. Een andere man die daarbij betrokken was, werd eerder zondag al aangehouden.