Na een achtervolging waarbij tot 200 kilometer per uur werd gereden, heeft de politie op de N280 bij Roermond een Duitser aangehouden in een gestolen Audi. Nadat de bestuurder met de auto uiteindelijk op de politiewagen was gebotst, ging hij er lopend vandoor. Hij kon door een van de agenten worden opgepakt. Daarbij zijn volgens de politie enkele waarschuwingsschoten gelost.

De verdachte is een 33-jarige Duitser die in Kerkrade woont. De auto blijkt woensdagavond te zijn gestolen in Duitsland.