Politie pakt arsenaal wapenverzamelaar af

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben in het Limburgse Koningsbosch een wapenarsenaal in beslag genomen. In totaal moest de eigenaar 25 wapens die hij illegaal in bezit had inleveren. Hij is opgepakt en zat donderdagavond nog vast.

Een woordvoerder van de politie omschreef het als een „uit de hand gelopen verzameling” van uiteenlopende soorten wapens, waaronder „oud spul”. De man mag een deel van zijn collectie dat wel aan de regels voldoet houden, maar wapens die niet op de voorgeschreven manier onklaar zijn gemaakt is hij kwijt. De EOD heeft die donderdag afgevoerd, samen met een partij munitie. Het wapentuig wordt vernietigd.