Politie pakt 14 mensen op na vondst dode man

De politie heeft tot nu veertien mensen aangehouden in verband met een dode man, die maandag in een huis in Berkel en Rodenrijs werd gevonden. De politie zegt dat te hebben gedaan vanwege een vermoeden van een strafbaar feit. Welk strafbaar feit zegt de politie niet. Wel laat ze weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Toen de dode rond 07.30 uur werd gevonden, werden direct al enkele mannen die in de woning aan de A.H. Verweijweg aanwezig waren, opgepakt en voor verhoor meegenomen naar het bureau. „We doen onderzoek in de woning en dat kan je maar een keer goed doen,” luidde de verklaring.

Later op de dag liet de politie weten in totaal tot nu toe veertien mensen te hebben opgepakt. Er wordt nog steeds uitgebreid sporenonderzoek gedaan in het huis. Ook wordt een buurtonderzoek gedaan.