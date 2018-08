Politie overmeestert verwarde man met hakbijl

De politie heeft dinsdagavond in de wijk IJpelaar in Breda een veertigjarige verwarde man opgepakt die met een hakbijl op straat liep. Een buurtbewoner had de politie getipt dat hij een man die een psychose zou hebben met een hakbijl zag lopen.

De agenten zagen dat de man inmiddels in de deuropening van zijn woning zat. Voor hem lagen twee grote messen en een fles whisky. De agenten riepen tegen hem dat hij moest opstaan en naar hen toe moest komen. Dat deed hij niet, maar hij riep: „Schiet mij maar dood”. Uiteindelijk spoten agenten pepperspray in zijn gezicht waarna ze hem onder controle konden brengen.

In overleg met een medewerker van de ggz is de man in een ambulance onder begeleiding van politieagenten naar een spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) gebracht.