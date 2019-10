Politie overlegt met boeren over ‘Tour’

De politie voert nog overleg met de organisatie van de boerenactie over de ‘Tour de Boer’. De boeren willen donderdag vanaf 11.00 uur met hun tractoren langs diverse ministeries rijden. Eerder meldde de Farmers Defence Force nog dat de boeren geen toestemming hebben voor de gezamenlijke tractortocht.

„We zijn nog in overleg met de organisatie en met het gezag over hoe de boeren straks de stad uitgaan en ook over hoe ze straks langs de ministeries hun tour gaan maken”, aldus een woordvoerster van de politie Den Haag.

Protestleider Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force zei donderdag dat de boeren de bedoeling hadden om de tour te doen en erna gezamenlijk de stad uit te rijden. Als iedereen dat afzonderlijk doet, is de kans op „een puinhoop” juist groter, waarschuwde ze.