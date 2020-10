Politie op zoek naar getuigen schietincident

De politie is op zoek naar de eigenaren van drie auto’s die mogelijk iets te maken hebben met een schietincident in Steenwijk zaterdagavond. Er werd meerdere malen geschoten, maar er raakte niemand gewond. Wel zaten er meerdere kogelgaten in een auto.

Kort na de schietpartij reden drie auto’s weg. De politie zoekt mensen die informatie of camerabeelden hebben waarop iets te zien is dat met deze beschieting te maken kan hebben.

In de wijde omgeving is na het incident door de politie gezocht naar de verdachten, maar ze werden niet meer aangetroffen. De auto’s zijn na de beschieting weggereden over de Aastraat in de richting van de Verlaatseweg. Daarna is het onduidelijk welke route de daders zijn gereden.