Politie op zoek naar drugs in havengebied Oss

In het havengebied van de Noord-Brabantse plaats Oss zijn politie en douane bezig met een actie waarbij enkele tientallen rechercheurs zijn ingezet. Deze is „primair gericht op het vinden van harddrugs en aanverwante zaken”, zo licht een woordvoerder van de politie toe.

De douane neemt de controle van zeecontainers op zich, terwijl de politie busjes en vrachtwagens controleert. Het gaat zowel om voertuigen die in het havengebied worden aangetroffen als verkeer dat het gebied in- en uitrijdt. De actie startte dinsdagochtend rond 09.00 uur en duurt naar verwachting tot 14.30 uur in de middag.

De haven van Oss is een zogenoemde overslaghaven, waar onder meer zeecontainers worden verplaatst voor verder transport over de weg.