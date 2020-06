De politie is op zoek naar een 7-jarig jongetje uit Oisterwijk dat woensdag door zijn ouders tijdens een bezoekmoment is meegenomen uit een instelling in de Noord-Brabantse plaats. Het gaat om Martin Florian den Hertog, een kind met een verstandelijke beperking.

„We willen graag weten waar Martin is zodat hij de juiste zorg kan krijgen. Ook willen we weten waar zijn ouders nu zijn”, schrijft de politie.

De vader is Australisch, de moeder van Russische komaf.