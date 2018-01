„Politie ontsloeg Zaanse PVV-lijsttrekker om stalking”

De kandidaat PVV-lijsttrekker Koert Calkhoven in Zaanstad is vanwege het langdurig stalken van een vrouw in 2016 ontslagen als ICT’er bij de Nationale Politie, meldt het Noordhollands Dagblad.

In een brief van het Openbaar Ministerie (OM) van november vorig jaar aan het slachtoffer stelt plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Steenbrink dat Calkhoven „zwaar disciplinair” is gestraft vanwege de stalkingszaak die duurde van september 2011 tot en met 12 december 2014. Die straf blijkt ontslag te zijn, zo bevestigen meerdere bronnen.

Calkhoven bevestigt de stalking, maar zegt dat de zaak is geseponeerd. Hij vindt dat hij daarom gewoon PVV-lijsttrekker kan blijven. Inhoudelijk wil hij geen vragen beantwoorden over de stalkingszaak. Hij vindt het wel „bijzonder onprettig” dat de zaak wordt opgerakeld.

Hoewel Calkhoven niet wil ingaan op de kwestie, is in de brief aan het slachtoffer wel te lezen dat Calkhoven heeft toegegeven dat hij haar stelselmatig volgde met de auto.