Politie ontslaat frauderende leden vakbond

De politie heeft een voormalige politievakbondsvoorzitter en twee andere vakbondsleden ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De drie vervulden bestuursfuncties bij politievakbond ANPV, maar waren nog in dienst bij de politie. De drie hebben regels en voorschriften van zowel de ANPV als de politie overtreden.

Uit disciplinaire onderzoeken door de politie blijkt dat de drie zich schuldig hebben gemaakt aan gesjoemel met politiegelden. De drie ontvingen - soms jarenlang - toelages waarop zij geen recht hadden en declareerden onjuist en bovenmatig. Een van de drie medewerkers heeft zichzelf ook op andere manieren verrijkt. Het geld was afkomstig van de vakbond en uit politiebudget dat was bestemd voor politiemensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

„De voormalig vakbondsvoorzitter heeft deskundigheid voorgewend tegenover politiecollega’s en derden die soms in een kwetsbare positie verkeerden. Daarmee heeft hij hun belangen ernstig geschaad”, aldus korpschef Erik Akerboom.

De zaak kwam begin 2017 aan het rollen toen andere bestuursleden van de ANPV zich met vermoedens van fraude meldden bij hun leidinggevenden binnen de politie. Deze gaven de signalen door aan de Rijksrecherche, die een onderzoek begon. Na het Rijksrechercheonderzoek begon de politie een intern onderzoek naar de inmiddels ontslagen medewerkers.

„De strafontslagen zijn even pijnlijk als onvermijdelijk. Dit onderzoek bevestigt nog eens dat de drie oud-bestuursleden veel schade hebben aangericht. Aan het korps, aan onze leden en onze vakbond en aan het vertrouwen dat mensen hebben in de politie. Dat betreuren wij ten zeerste”, laat de vakbond in een reactie weten.

Het Openbaar Ministerie heeft de ANPV laten weten dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. „Wij hebben als bestuur zelf aangifte gedaan van onregelmatigheden in de financiële huishouding en een vermoeden van strafbare feiten door in totaal zeven voormalige (bestuurs)leden. Een aantal van hen is niet werkzaam bij de nationale politie. Als nieuw bestuur hebben we schoon schip gemaakt.”