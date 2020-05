Politie ontruimt strand bij plas in Oosterbeek

De politie in Oosterbeek heeft donderdagmiddag het strand langs de plas Rosandepolder aan de Nederrijn ontruimd omdat het daar veel te druk was. Hulpdiensten konden de plas niet meer bereiken, aldus de wijkagenten op Twitter. De gemeente Renkum heeft een noodverordening afgegeven, die tot maandag van kracht blijft.

Leisurelands, beheerder van een groot aantal zwemplassen in het oosten van het land, sloot donderdag ook een aantal recreatieplassen af wegens de drukte. Onder meer het naturistenstrand bij Bussloo tussen Apeldoorn en Deventer is dicht. In Wageningen en Rhenen zijn wegen naar de strandjes in de uiterwaarden langs de Rijn afgesloten. Ook de stranden bij Nulde-Zuid en het strandeiland in Harderwijk waren te druk en gingen op slot.

De recreatiestranden van Leisurelands gingen donderdag dicht toen een maximum aantal bezoekers was bereikt. De beheerder is van plan om de stranden vrijdag weer te openen, totdat het opnieuw te druk wordt.