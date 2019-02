Politie ontmantelt drugslab in Wateringen

De politie heeft bij een inval in een bedrijfspand in Wateringen een drugslaboratorium gevonden. Tijdens de actie dinsdagochtend zijn zes mannen in de leeftijd van 26 tot 53 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van het vervaardigen en het bezitten van verdovende middelen.

In het bedrijfspand nam de politie naar schatting vierhonderd kilo methamfetamine, ook crystal meth genoemd, in beslag. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro. Ook vond de politie een hoeveelheid xtc. Het drugslab is inmiddels ontmanteld.