Politie ontdekt drugslab en voor miljoenen aan xtc in Overberg

De politie is tijdens opruimwerkzaamheden bij een drugslab in Overberg ook nog eens anderhalf miljoen xtc-pillen tegengekomen. De pillen hebben een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro. Een 51-jarige man uit het Utrechtse dorp is aangehouden.

Donderdagmiddag ontdekte de politie het lab voor de productie van amfetamine. Ze was op het spoor gezet doordat ’s ochtends in een bestelbus met een vals kenteken spullen waren aangetroffen die ook gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs.

Toen agenten de woning van de verdachte binnengingen ontdekten ze het amfetaminelab in een van de bijgebouwen. Bij het onderzoek dat erop volgde kwamen ook de xtc-pillen aan het licht, meldde de politie vrijdagmiddag.

Het laboratorium stond blank met een centimeters hoge laag chemische vloeistof. De grote vijver in de tuin werd waarschijnlijk gebruikt als afvoerputje voor het chemisch afval. De gemeente gaat na het ontmantelen van het lab kijken wat de schade aan het milieu is.