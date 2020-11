Politie ontdekt darkwebwinkel in Tilburg, 44 kilo drugs gevonden

De politie heeft donderdag in een woning aan het Ketelhavenplein in Tilburg een darkwebwinkel gevonden van waaruit allerlei soorten drugs, bestemd voor de hele wereld, werden aangeboden. Er zijn twee mannen, beiden uit Tilburg en 23 jaar, aangehouden. In het pand is 44 kilo harddrugs ontdekt. Het gaat om ruim 30 kilo amfetamine, duizenden xtc-pillen, een kilo crystal meth, honderden andere pillen, LSD, heroïne en cocaïne. De waarde bedraagt ongeveer een half miljoen euro.

De winkel werd ontdekt tijdens een grootscheepse controle van de gemeente Tilburg op spookbewoning. Hierbij werden deze week ruim tweehonderd leegstaande panden gecontroleerd waaronder het pand aan het Ketelhavenplein. De Tilburgse controle is onderdeel van een bredere aanpak van spookbewoning. Op verschillende locaties in Zuid-Nederland wordt hierop gecontroleerd door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.

Bij spookbewoning wordt een woning misbruikt voor criminele activiteiten terwijl er geen formele bewoning plaatsvindt. Criminelen gebruiken huizen om gestolen goederen, drugs of wapens op te slaan. Vaak gebeurt dit in een pand waar op papier niemand woont. Dit geeft volgens de politie overlast, onveiligheid en onrust.