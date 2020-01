Politie ontdekt 16 kilo heroïne in brandblussers

De politie heeft in Rotterdam vier mannen aangehouden in verband met een vondst van 16 kilo heroïne, die verstopt zat in brandblussers. Een van de verdachten liep dinsdagavond met een sporttas met daarin de brandblussers op straat in de omgeving van het Weena toen hij werd opgepakt.

De andere drie Rotterdammers werden bij een doorzoeking van een woning aan de Hoekersingel gearresteerd. Onderzoek naar handel in verdovende middelen leidde de politie naar die woning, waar ze spullen aantrof die gebruikt worden om die middelen te versnijden en te verpakken. In diezelfde woning stond een lege brandblusser met sporen van vermoedelijk heroïne.

Verder vonden agenten in een woning aan de Pupillenstraat een vuurwapen en munitie. In een doorzocht bedrijfspand aan het Weena stond een dure Audi RS6 met vermoedelijk valse kentekenplaten.