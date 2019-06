Politie onderzoekt zaak failliete rijschool

De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar aanleiding van een abrupte sluiting van een autorijschool in Zoetermeer. Het faillissement veroorzaakte commotie, stelt de politie. De rijschoolhouder zegt op zijn beurt te zijn bedreigd met de dood en te zijn ondergedoken.

„Als dat eerste onderzoek aanleiding geeft om met meer gedupeerden in contact te komen, zal er een speciaal e-mailadres worden geopend.” Meer kan de politie op dit moment niet kwijt. Hoeveel mensen gedupeerd zijn is onduidelijk, maar Hart van Nederland meldde dat 4000 leerlingen en negentig rijinstructeurs zijn getroffen.

Eigenaar Ferry Aalbregt zegt dat ook zijn personeel is bedreigd. Hij schrijft op zijn website dat zij „gedwongen geëvacueerd zijn door serieuze bedreigingen met letsel of zelfs dood.” Aalbregt zelf zou kogels in zijn brievenbus hebben gevonden. Hij zegt de zaak te betreuren „voor onze leerlingen en ons personeel die al zolang zich voor ons inspannen”. Dat de rijschoolhouder zelf onder politiebegeleiding is ondergedoken kan de politie niet bevestigen.