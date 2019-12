Politie onderzoekt vermeend pesten agent die zelfmoord pleegde

De politie onderzoekt of er sprake is geweest van het pesten van een politieman die zichzelf onlangs van het leven heeft beroofd. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie zegt dat na berichtgeving door NRC over de zaak.

„Mogelijk zou er sprake van pesterijen zijn geweest. Er waren al twee gesprekken over geweest”, stelt de woordvoerder. Die waren „kort op elkaar”. Volgens hem zou er nog een gesprek over het pesten gepland staan. Nog voor dat gesprek kon plaatshebben is de 31-jarige politieman uit Driebergen, die werkte als digitaal expert, overleden.

De zegsman zegt dat de politie altijd „scherp” is op pesterijen.

Heb jij hulp nodig of wil je praten over zelfmoord(gedachten)? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur bereikbaar) en 113.nl.