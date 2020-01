Politie onderzoekt ‘vergisbedreiging’ van gezin

De politie in Overijssel onderzoekt de bedreiging van een gezin in de gemeente Zwolle dat per abuis ergens van beschuldigd wordt. De politie meldt dat iemand in het gezin ten onrechte wordt aangezien voor een oplichter, omdat die dezelfde initialen en achternaam heeft.

Volgens de politie is dat dus onterecht. De politie benadrukt dat het gezin niets met de oplichtingen te maken heeft.

Het gaat om meerdere bedreigingen, online maar ook in het echte leven, fysiek. Het gaat om meerdere bedreigingen. Of deze door een persoon of meerdere mensen gedaan zijn, kan de woordvoerder van de politie niet zeggen. Wat de daadwerkelijke oplichter precies op zijn kerfstok heeft, is niet bekend.