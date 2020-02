Politie onderzoekt verdachte brief bij bedrijf in Weert

De politie onderzoekt op dit moment een verdachte brief bij een vestiging van energiebedrijf Enexis aan de Schatbeurderlaan in Weert. Het is nog niet bekend wat er in de brief zit. Het bedrijf is uit voorzorg ontruimd. De medewerkers staan buiten.

Een explosievenverkenner van de politie neemt poolshoogte. Mocht de brief inderdaad verdacht zijn en een explosief bevatten, dan wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen, aldus een woordvoerster van de politie.

De brief werd rond 07.30 uur ontdekt. Een medewerker die de brief bekeek sloeg alarm om hoe de brief eruit ziet en om wat er op stond, aldus de woordvoerster.

De afgelopen periode zijn er bij diverse bedrijven bombrieven bezorgd die ontploften.