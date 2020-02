Politie onderzoekt verdachte brief bij bedrijf in Leusden

De politie onderzoekt een verdachte brief bij het bedrijf Unisys Payment Services & Solutions aan de Storkstraat in Leusden (Utrecht). De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.

Waarom de brief als verdacht is aangemerkt, is onbekend. Woensdag ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. De verzender eist een niet onthuld bedrag in bitcoins. Blijft betaling uit, dan dreigt de afperser om meer bombrieven te sturen. In Amsterdam werd de bombrief gevonden in een postsorteercentrum van ABN AMRO, in Kerkrade bij een postsorteerbedrijf van Ricoh.