Politie onderzoekt tachtig tips over roof Van Gogh in Laren

De politie heeft meer dan tachtig tips ontvangen nadat Opsporing Verzocht vorige week bewakingsbeelden toonde van de kunstroof in museum Singer Laren. Daarbij werd een schilderij van Vincent van Gogh gestolen.

De politie kreeg onder meer tips over de motor van de dader en heeft inmiddels ook kunnen spreken met de bestuurder van een bestelbus die rond het tijdstip van de diefstal op maandag 30 maart langs het museum reed.

Op bewakingsbeelden die vorige week zijn vrijgegeven is te zien hoe de man met een motor of scooter naar het museum reed. Hij wist het museum binnen te komen en sloeg twee tussendeuren van gewapend glas kapot met een moker. Met het schilderij onder zijn arm liep hij naar buiten. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Van Gogh schilderde het in 1884. Het schilderij is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.

De politie hoopt dat ook museumbezoekers tips delen. Mogelijk hebben zij foto’s gemaakt toen ze de tentoonstelling in Singer Laren bezochten en andere museumbezoekers gefotografeerd. De politie wil deze foto’s graag ontvangen.