Politie onderzoekt steen op Joods centrum

De Amsterdamse politie is bezig met een onderzoek naar een vernieling bij een Joods cultureel centrum in de nieuwjaarsnacht. Een woordvoerder van de politie bevestigt donderdag berichtgeving hierover in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Op bewakingsbeelden is te zien dat iemand rond 04.00 uur ’s nachts een steen gooit naar het culturele centrum. Daarbij sneuvelen ramen van het gebouw. „Omdat er mogelijk een antisemitisch karakter verbonden is aan deze daad heeft de recherche besloten de zaak te onderzoeken”, aldus de zegsman.

In december werden de ruiten ingeslagen van het Joodse restaurant HaCarmel. Uit de videobeelden blijkt volgens de woordvoerder dat de vernieling op het cultureel centrum niet door dezelfde man is gepleegd.

De politie heeft een buurtonderzoek gedaan, de man die vernieling heeft aangegeven is verhoord. Een volgende stap in het onderzoek kan zijn dat de videobeelden aan alle agenten van het korps worden verstrekt. Erna kunnen de beelden ook openbaar worden gemaakt. Daarover moet de officier van justitie beslissen, aldus de woordvoerder.