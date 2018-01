Politie onderzoekt schietpartijen in Breda

De politie in Breda onderzoekt de relatie tussen twee nachtelijke schietpartijen en een brand in een auto in die stad. Gekeken wordt of de beschietingen op twee woningen in de Ahornstraat en op de Hagehof verband met elkaar houden en of ook de autobrand daarmee te maken heeft.

De beschietingen van de woningen vonden plaats rond 02.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. In de huizen waren mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. In de Ahornstraat werd de beschoten woning door meerdere kogels getroffen. De daders vluchtten in een grijze auto. In de Hagehof werd eveneens op een woning geschoten. Kort na die melding werd op de Ambachtenlaan een brandende auto ontdekt. De politie heeft het vermoeden dat dit voertuig betrokken is geweest bij ten minste een van de schietpartijen.