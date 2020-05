Politie onderzoekt relatie tussen schietpartijen in Dordrecht

De politie wil weten of de recente dodelijke schietpartij in Dordrecht, waarbij Johnny Henriques (42) eind vorige maand om het leven kwam, iets te maken heeft met een beschieting op 15 maart bij het Dordtse winkelcentrum Crabbehof waarbij zijn broer en schoonzus werden beschoten. Dit maakte de politie dinsdag bekend in Opsporing Verzocht.

Johnny Henriques werd op zaterdagavond 25 april neergeschoten op de Jacob van Heemskerckstraat toen hij in de buurt van zijn woning parkeerde. Toen hij probeerde weg te komen, vuurde de schutter nog enkele kogels van dichtbij op hem af. De politie vermoedt dat de schutter het slachtoffer bij zijn woning heeft opgewacht en is op zoek naar getuigen.

Ruim een maand eerder raakte de 43-jarige broer van Henriques en diens 35-jarige vrouw uit Sliedrecht zwaargewond toen zij in Dordrecht aan het Van Oldenbarneveltplein werden neergeschoten. Twee daders vluchtten na hun moordpoging op een scooter. „We zijn benieuwd of beide zaken met elkaar te maken hebben of dat hier iets heel anders speelde”, zei een politiewoordvoerster in de uitzending van Opsporing Verzocht.

De politie heeft dinsdagavond een sms-bom gestuurd naar alle mobiele telefoons die op de avond van de schietpartij in de omgeving waren van de Jacob van Heemskerckstraat. De politie zoekt onder meer een groepje van vijf tot zeven mannen die voor een viswinkel stonden en mogelijk getuige waren en de dader hebben gezien. De schutter heeft volgens de politie een tenger postuur en is ongeveer 1,85 meter lang. Hij droeg een donker vest of jas met capuchon, een donkere broek en sportschoenen.