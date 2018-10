Politie onderzoekt relatie ongeval en overval

De politie in Drenthe onderzoekt twee incidenten in Hoogeveen die mogelijk met elkaar te maken hebben. Donderdagavond werd een auto gevonden die op het Kaaplaantje tegen een muur was gebotst. In en bij de auto lagen twee gewonden, van wie er een later in het ziekenhuis overleed.

In de gecrashte auto vond de politie een stapel geld. Die zou afkomstig kunnen zijn van een overval op een Chinees restaurant in Hoogeveen, eerder op donderdagavond.

De overleden man was inwoner van Hoogeveen. Bronnen zeggen tegen RTV Drenthe dat het de eigenaar van het restaurant zou zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. De gewonde man is een Hagenaar. In de omgeving is nog een tweede man uit Den Haag opgepakt.