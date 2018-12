Politie onderzoekt reeks branden Nijmegen

De politie onderzoekt of er verband bestaat tussen drie branden die recent hebben gewoed op het bedrijventerrein aan de Westkanaaldijk in Nijmegen. Bij de eerste brand gingen zeven auto’s in vlammen op. Twee vrachtwagens brandden uit bij de tweede brand en woensdagochtend was er brand in een truckcentrum aan de Hogelandseweg.

Bij de brand van woensdag ontdekte de politie vijf trailers. Twee waren ingericht als kwekerij, een werd gebruikt als kniphok, een zat vol hennepafval en de laatste trailer zat vol nieuwe spullen die nodig zijn voor het hennep kweken. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De eerste twee branden zijn waarschijnlijk aangestoken.

De politie besteedt volgens een woordvoerster al een poos extra aandacht aan mogelijke hennepteelt op het bedrijventerrein.