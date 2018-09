Politie onderzoekt ontvoeringspoging meisje

De politie onderzoekt een poging tot ontvoering van een veertienjarig meisje in het Drentse Eelde. Het meisje reed naar eigen zeggen vrijdagmorgen op de Zevenhuizenweg toen ze werd ingehaald door een wit busje. Een van de inzittenden pakte het meisje vast, maar zij wist zich tot twee maal toe los te rukken, zo verklaarde zij. Daarop stapte de belager weer in het transportbusje en werd de schuifdeur dichtgetrokken tijdens het wegrijden van de bestelbus, aldus het meisje.

De politie zoekt naar getuigen van het incident. In de regio Rotterdam, in Bergschenhoek, werd deze week een soortgelijk incident gemeld door regionale media. Daar zou ook geprobeerd zijn een meisje in een busje te trekken.